Денис Сєдашов

Американський надважковаговик Джермейн Франклін (24-2, 15 КО) в інтерв’ю Queensberry Promotions пояснив, чому впевнений у своїх шансах на перемогу в майбутньому поєдинку проти британського проспекта Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).

За словами боксера, його перевагою стане досвід та якість підготовки, якої суперник ще не бачив.

Я вважаю, що маю більше досвіду і кращі тактичні навички. Я можу показати більше, ніж від мене очікують. Вони не бачили мене в тій формі, в якій я буду, тому їхня думка базується на минулому, а це не матиме значення. Джермейн Франклін

Він додав, що саме його джеб може стати ключовим фактором у бою:

Я впевнений, що мій джеб впорається із завданням. Джермейн Франклін

Франклін перед боєм з Ітаумою пообіцям стати проблемою для молодого боксера.