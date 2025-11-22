Франклін — про бій з Ітаумою: «Мій досвід і джеб дадуть мені перемогу»
Американець переконаний, що досвід, тактичне мислення та ефективний джеб забезпечать йому успіх
близько 16 годин тому
Американський надважковаговик Джермейн Франклін (24-2, 15 КО) в інтерв’ю Queensberry Promotions пояснив, чому впевнений у своїх шансах на перемогу в майбутньому поєдинку проти британського проспекта Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).
За словами боксера, його перевагою стане досвід та якість підготовки, якої суперник ще не бачив.
Я вважаю, що маю більше досвіду і кращі тактичні навички. Я можу показати більше, ніж від мене очікують. Вони не бачили мене в тій формі, в якій я буду, тому їхня думка базується на минулому, а це не матиме значення.
Він додав, що саме його джеб може стати ключовим фактором у бою:
Я впевнений, що мій джеб впорається із завданням.
Франклін перед боєм з Ітаумою пообіцям стати проблемою для молодого боксера.