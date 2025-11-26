Володимир Кириченко

Британський проспект надважкого дивізіону Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) для iFL TV заявив, що володар титулів WBA, WBC та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) не захоче з ним ділити ринг.

Ви уявляєте собі бій з чемпіоном за титул, адже всі пояси в Усика, чи ви уявляєте собі вакантний титул і бій з претендентом номер один?

«Він має бути вакантним, чи не так? Тому що Усик насправді не хотів би битися зі мною. Бо якби я з ним бився і переміг його, це звело б нанівець багато з того, чого він уже досяг. Олімпійський чемпіон, дворазовий абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, абсолютний чемпіон у важкій вазі, але програв 20-річному. Це просто не має сенсу.

З Фабіо Вордлі ми тренуємось в одному залі, тому цього не станеться. Тож це має бути один з інших вакантних титулів. Побачимо».

Поєдинок Мозеса проти Джермейна Франкліна (24-2, 15 КО) відбудеться 24 січня в Манчестері.

Нагадаємо, раніше Усик зробив вакантним титул WBO і опинився поза топ-15 рейтинга організації.