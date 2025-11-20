Американський суперважковаговик Джермейн Франклін (24-2, 15 KO) обговорив свій майбутній поєдинок проти британського проспекта Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).

Цитує Франкліна The Ring.

«Я Джермейн Франклін, я воїн всередині і зовні. Я помру заради цього. Йому доведеться постаратися заради перемоги. Я ні під кого не ляжу.

Скептики лише розпалюють у мені вогонь. Я все життя доводив людям, що вони помиляються. Я несу велику загрозу. Я трохи незручний і можу битися в різних позиціях. До цього складно пристосуватися. Я несу велику загрозу в бою.

У цьому поєдинку я перевірю все. Йому не буде легко. Йому доведеться попрацювати заради перемоги. Я виходжу битися, я воїн. Я здатний нейтралізувати ходи суперника. Так що я знаю, що зможу його перевірити».