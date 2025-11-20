Менеджер Ітауми: «Після крайнього поєдинку Ітаума говорив: «Усик, Усик, Усик»
Воррен не думає, що британець зійдеться у рингу з українцем
близько 22 годин тому
Менеджер британського проспекта Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO) Френсіс Воррен висловився про гіпотетичний поєдинок підопічного з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Функціонера цитує vringe.com:
Ви чули Мозеса після його крайнього бою. Він говорив: «Усик, Усик, Усик». Я не хочу, щоб продовжував звучати цей заголовок про те, що Мозес хоче битися з Усиком. Є багато речей, які слід розглядати. Тут не тільки мова про бажання Мозеса, тут також мова про бажання Усика, чого хоче він на залишок своєї кар’єри. Тому я думаю, це один з тих боїв, які ми можемо обговорити у цих фентезі-баталіях. Через роки, хто б виграв – піковий Усик або піковий Мозес. Це один з таких поєдинків. Ось чому бокс настільки відмінний спорт – бо подібні розмови всюди. І через роки це точно буде одна з тем. Але, як на мене, я не думаю, що ми побачимо цей бій. А якщо побачимо, тоді нам буде про що поговорити.
Нагадаємо, що Усик більше не є абсолютним чемпіоном.