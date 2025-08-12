Спаринг партнер Усика висловився про бій українця з Паркером
близько 1 години тому
Фото: Twitter
Нокаутер Мартін Баколе (21-2, 16 KO) поділився думками про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Джозефа Паркера (36-2, 24 KO). Слова конголезця наводить vringe.com:
Це чудовий бій. У боксі може статися все, що завгодно, особливо у надважкому дивізіоні. Один удар може змінити все, але боксерський IQ і боксерський розум Усика трохи вище, ніж у Паркера.
Нагадаємо, що Усик опинився поза топ-10 P4P від BoxRec.