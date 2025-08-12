Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях американець Андре Ворд назвав ім’я боксера, заради якого б повернувся у ринг.

Цитує Ворда boxingnews24.com.

«Мене щодня запитують: «Чи сумуєш за боксом? І якщо повернувся б, з ким би ти бився?» У більшості випадків я не сумую. Я цілком задоволений тим, чим займаюся в житті зараз. З ким би я бився? Ось у цьому й проблема. Є багато імен, але небагато таких, що мають сенс.

Але є одне ім’я, яке я вже згадував раніше. Коли чую це ім’я, можу уявити, як вийшов би з ним на ринг навіть сьогодні. Якби у плані бізнесу все було правильно та відповідало умовам – це бій між мною та Ентоні Джошуа. Я б погодився провести його на стадіоні «Вемблі».

Це небезпечний бій для моєї спадщини. Це небезпечний бій у всіх аспектах, але саме він змусив би мене повернутися в зал і налаштуватися на війну. Це Ентоні Джошуа.

Я знаю, що він зараз готується до бою з Джейком Полом. Але я говорю про справжній бій за спадщину».