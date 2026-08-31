Ітаума виступив із першою заявою після сенсаційної поразки від Хрговича
Британський проспект гідно прийняв дебютну невдачу в ринзі
Колишній претендент на титул у надважкому дивізіоні Мозес Ітаума (14-1, 12 КО) прокоментував свою поразку у поєдинку проти Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).
«Отже, вчора не був мій вечір. Ми прагнули перемоги, але просто програли більш досвідченому боксеру.
Хочу привітати Філіпа Хрговича з перемогою. І хоча я не досягнув бажаного результату, я вірю, що набув досвіду, який знадобиться мені в майбутніх поєдинках.
Хочу подякувати вболівальникам як на арені, так і за її межами. Ви зробили цей вечір ще більш особливим та емоційним, ніж я очікував. Це був надзвичайно гарний бій, і я дякую Queensberry та DAZN за організацію цього шоу.
«Нехай Господь береже вас, бережіть себе, і я ще повернуся».
Нагадаємо, що 29 серпня Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у дев'ятому раунді в головному поєдинку вечора боксу в Лондоні.