Колишній претендент на титул у надважкому дивізіоні Мозес Ітаума (14-1, 12 КО) прокоментував свою поразку у поєдинку проти Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).

«Отже, вчора не був мій вечір. Ми прагнули перемоги, але просто програли більш досвідченому боксеру.

Хочу привітати Філіпа Хрговича з перемогою. І хоча я не досягнув бажаного результату, я вірю, що набув досвіду, який знадобиться мені в майбутніх поєдинках.

Хочу подякувати вболівальникам як на арені, так і за її межами. Ви зробили цей вечір ще більш особливим та емоційним, ніж я очікував. Це був надзвичайно гарний бій, і я дякую Queensberry та DAZN за організацію цього шоу.

«Нехай Господь береже вас, бережіть себе, і я ще повернуся».