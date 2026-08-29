Володимир Кириченко

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) та хорватський боксер надважкої ваги Філіп Хргович (20-1, 15 КО) пройшли офіційну процедуру зважування.

Після неї Ітаума штовхнув свого суперника і ледь все не дійшло до бійки.

Поєдинок пройде 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні. На кону – вакантний титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF.

Для 21-річного Ітауми це буде перший бій після перемоги над Джермейном Франкліном. 34-річний Хргович востаннє виходив у ринг у травні, коли переміг Дейва Аллена.

Результати зважування:

Мозес Ітаума – 109,6 кг

Філіп Хргович – 107,1 кг

TENSIONS HAVE BOILED OVER! 🤯



Moses Itauma and Filip Hrgovic CLASH at the weigh in ahead of their IBF heavyweight title fight tomorrow night on DAZN 😳 pic.twitter.com/OUpGv5tiwQ — Ring Magazine (@ringmagazine) August 28, 2026

Нагадаємо, Хргович в очному поєдинку пригрозив Ітаумі вбивством.