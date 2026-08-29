Ітаума переважив Хрговича напередодні поєдинку, бійка ледь не сталася поза рингом
Британський проспект психологічно не витримав
Ітаума та Хргович / Фото - Sky Sports
Британський надважковаговик Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) та хорватський боксер надважкої ваги Філіп Хргович (20-1, 15 КО) пройшли офіційну процедуру зважування.
Після неї Ітаума штовхнув свого суперника і ледь все не дійшло до бійки.
Поєдинок пройде 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні. На кону – вакантний титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF.
Для 21-річного Ітауми це буде перший бій після перемоги над Джермейном Франкліном. 34-річний Хргович востаннє виходив у ринг у травні, коли переміг Дейва Аллена.
Результати зважування:
Мозес Ітаума – 109,6 кг
Філіп Хргович – 107,1 кг
Нагадаємо, Хргович в очному поєдинку пригрозив Ітаумі вбивством.