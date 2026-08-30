Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко у соціальній мережі прокоментував перемогу хорвата Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) над британцем Мозесом Ітаумою (14-1, 12 КО) у поєдинку за титул IBF.

Український боксер оцінив виступ спортсменів та звернувся до обох учасників бою.

Мій улюблений принцип у методології FACE – це Витривалість (Endurance). І знову витривалість перемагає майстерність і талант, як вчора ввечері в бою між Хрговичем та Мозесом.

Вітаю мого колишнього спаринг-партнера, єдиного й неповторного Філіпа Хрговича; ти справжній чемпіон!

Я сам був на твоєму місці, Мозесе: ти зможеш повернутися та злетіти ще вище, якщо справді цього прагнеш.