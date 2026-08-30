Британський промоутер Френк Воррен поділився думками щодо психологічного стану надважковаговика Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) після поразки від Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) у поєдинку за вакантний титул IBF.

Голова Queensberry Promotions оцінив виступ свого підопічного та розповів про подальші плани. Слова наводить Sky Sports.

Я не знаю, що він скаже. Я впевнений, що він справжній воїн. Він доводив це до самого кінця. Наприкінці це був саме такий бій — вони просто стояли й обмінювалися бомбами.

Я навіть не уявляю, як він почувається психологічно. Психологічно він, мабуть, буде спустошений. Нам доведеться поговорити з ним, підбадьорити його і подивитися, як він себе почуває.

На це піде певний час. Він має гарно відпочити. Зараз взагалі не той момент, щоб обговорювати це з ним. Ми, мабуть, повернемося до цієї розмови за пару тижнів чи навіть за місяць, і тоді побачимо, куди рухатися далі.