Став відомий стан Ітауми після поразки від Хрговича
Британський боксер перебуває вдома
Представник промоутерської компанії Queensberry Promotions повідомив про стан здоров'я британського надважковаговика Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) після поразки від Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО). Слова наводить BoxingScene.
З Мозесом усе гаразд. Вчора ввечері він вийшов із лікарні після обстеження і зараз вже вдома зі своєю родиною.
Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом. У дев'ятому раунді рефері зупинив бій за секунду до того, як кут британця викинув білий рушник.