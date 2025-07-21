Тимчасовий володар титулу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) для The Ring прокоментував перемогу абсолютного чемпіона світу у хевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО) над колишнім володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

«Усик – чудовий боксер. Він зробив усе ідеально і зупинив його. Це те, що є, це хевівейт-бокс.

Я передбачав, що в перших трьох-чотирьох раундах Даніель Дюбуа буде намагатися тиснути, але Усик дуже розумний. Він провів сильну контратаку, і ви бачили результат».

Агіт вважає, що його стиль може стати для 38-річного українця новим викликом.

«Я думаю, що так. Знаєте, я не люблю базікати дурниці, але для фанатів і для всіх любителів боксу – це найкращий поєдинок.

Двоє хлопців, які ніколи не програвали. Він номер один у світі, я – номер чотири за версією The Ring. Чому б і ні? Я 26–0, він 24–0. Поїхали. Може, Туркі Аль аш-Шейх організує цей бій – я готовий».