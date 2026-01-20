Олег Гончар

Директор команди чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО) Сергій Лапін розповів talkSPORT, що тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) входить до переліку потенційних суперників українця.

За словами Лапіна, команда бачить, як німецький ринок реагує на великі боксерські події, які стадіони може заповнити та який комерційний потенціал має такий поєдинок. Він зазначив, що стилістично Кабаєл може бути складним опонентом через високий темп, постійний тиск і фізичну силу, що робить можливий бій не лише спортивно цікавим, а й привабливим із бізнесового погляду.

Лапін підкреслив, що йдеться про потенційно великий європейський поєдинок, який може викликати значний інтерес у вболівальників.

Нагадаємо, 10 січня 2026 року Кабаєл переміг польського боксера Дамяна Книбу технічним нокаутом у третьому раунді. Після цього Агіт заявив про намір провести бій за повноцінний титул чемпіона світу.

Також Сергій Лапін розповів про стан переговорів по бою Усик — Вайлдер.