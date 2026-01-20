Олег Гончар

Колишній чемпіон світу Джеймс Тоні в коментарі ESNEWS поділився прогнозом щодо можливого бою чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО).

Тоні заявив, що якщо цей поєдинок справді відбудеться, Вайлдер нокаутує Усика. За його словами, українець є сильним і технічним боксером, однак може не впоратися з постійним тиском і потужними ударами американця.

Раніше з’являлася інформація, що Вайлдер планує провести бій проти Дерека Чісори у квітні, після чого може зустрітися з Усиком 11 липня в Сан-Франциско.

Тоні вважає, що вирішальним фактором у такому протистоянні стане ударна міць і агресивний стиль Вайлдера. Він наголосив, що Усик може мати серйозні проблеми під тиском американця, який володіє одним із найпотужніших правих ударів у сучасному хевівейті.

