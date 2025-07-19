Денис Сєдашов

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) заявив про бажання вийти в ринг проти Олександра Усика (23-0, 14 КО), який володіє титулами WBC, WBO, WBA та IBO. Слова наводить BoxNation.

У коментарі до майбутнього поєдинку Усика з Даніелем Дюбуа, який відбудеться цієї суботи, Кабаєл поділився своїм прогнозом і відзначив сильні сторони українця:

Перші 4-5 раундів будуть дуже важливими в цьому бою. Даніель Дюбуа дуже небезпечний в перших 5 раундах. Але Усик дуже розумний, з дуже хорошим боксерським IQ. Це дуже цікавий бій, подивимося в суботу. Мій прогноз – Усик переможе за очками. Агіт Кабайєл

Екстренер збірної України та Динамо порадив Усику завершити кар'єру після реваншу з Дюбуа.