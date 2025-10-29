Колишній чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях Рой Джонс-молодший поділився думкою щодо подальшої кар’єри свого непереможного співвітчизника Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) після його перемоги над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO). Слова наводить The Ring.

Вважаю, що Кроуфорду варто спуститися у середню вагу, завоювати титул і завершити кар’єру. Це було б чудово.

Чи цікавить мене реванш із Канело? Ні, не думаю… Альварес має повне право робити те, що вважає за потрібне. Він уже досяг усього, чого можна було. Що ще? Канело може або погодитися на реванш, або просто поставити крапку — він зробив більше, ніж достатньо.