Бенн відповів, чи може підійнятися в дивізіон Альвареса
Зірковий британець розправив крила після перемоги над Юбенком
близько 6 годин тому
Конор Бенн / Фото - ВВС
Відомий британський боксер Конор Бенн (24-1, 14 KO) поділився думками про повернення в перший середній дивізіон.
«Слухайте, я підіймусь і в другу середню вагу, якщо це буде правильно. Якщо все складеться, якщо це матиме сенс – я битимусь із будь-ким. Я боєць. Я гладіатор сучасності.
Мене не хвилює мій суперник – інший чоловік із двома руками й двома ногами. Якщо це має сенс – це можливо. Якщо публіка цього хоче – це можливо».
15 листопада Бенн здобув перемогу одноголосним рішенням суддів у реванші проти Кріса Юбенка-молодшого.
Нагадаємо, Конор готовий підписати контракт на бій з Раяном Гарсією.
Поділитись