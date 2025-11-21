Відомий британський боксер Конор Бенн (24-1, 14 KO) поділився думками про повернення в перший середній дивізіон.

«Слухайте, я підіймусь і в другу середню вагу, якщо це буде правильно. Якщо все складеться, якщо це матиме сенс – я битимусь із будь-ким. Я боєць. Я гладіатор сучасності.

Мене не хвилює мій суперник – інший чоловік із двома руками й двома ногами. Якщо це має сенс – це можливо. Якщо публіка цього хоче – це можливо».