Володимир Кириченко

Володар титулу WBC у другому середньому дивізіоні француз Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO) проведе поєдинок проти колишнього абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO). Про це повідомляє Майк Коппінджер.

Бій пройде у вересні на шоу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

30-річний француз востаннє виходив на ринг в андеркарді поєдинку Канело й Теренса Кроуфорда, коли зустрівся з гватемальцем Лестером Мартінесом. Бій завершився внічию роздільним рішенням суддів.

У січні 2026-го Мбіллі став повноцінним чемпіоном WBC у другій середній вазі після того, як Кроуфорда позбавили титулу за несплату внеску.

Останній бій Канело провів у вересні 2025 року, коли програв Кроуфорду в бою за титул абсолюта.

Нагадаємо, Туркі Аль аш-Шейх готує серію мегафайтів за участю головних зірок світового боксу.