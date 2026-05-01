Канело у вересні проведе бій проти кривдника Дерев'янченка
Поєдинок відбудеться на шоу в Ер-Ріяді
близько 3 годин тому
Володар титулу WBC у другому середньому дивізіоні француз Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO) проведе поєдинок проти колишнього абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO). Про це повідомляє Майк Коппінджер.
Бій пройде у вересні на шоу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
30-річний француз востаннє виходив на ринг в андеркарді поєдинку Канело й Теренса Кроуфорда, коли зустрівся з гватемальцем Лестером Мартінесом. Бій завершився внічию роздільним рішенням суддів.
У січні 2026-го Мбіллі став повноцінним чемпіоном WBC у другій середній вазі після того, як Кроуфорда позбавили титулу за несплату внеску.
Останній бій Канело провів у вересні 2025 року, коли програв Кроуфорду в бою за титул абсолюта.
Нагадаємо, Туркі Аль аш-Шейх готує серію мегафайтів за участю головних зірок світового боксу.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05