Денис Сєдашов

Абсолютний чемпіон надсередньої ваги Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) готується повернутися на ринг після своєї гучної перемоги над Саулем Альваресом (62-3-2, 39 KO), і сторони вже рухаються до можливого реваншу. Повідомляє TV Azteca.

Мексиканець окреслив плани на наступний рік, серед яких — кілька спортивних проєктів. Водночас він відкрито заявив, що реванш із Кроуфордом є його головною метою.

Це мій пріоритет. Теренс Кроуфорд

Канело хоче реванш з Кроуфордом.