Ексчемпіон світу: «Усик – один з найкращих бійців усіх часів»
Американець заявив, що Олександр перехитрив Дюбуа
близько 1 години тому
Олександр Усик / Фото - ESPN
Колишній чемпіон світу американець Серхіо Мора поділився думками про абсолютного чемпіона у надважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО).
«Усик перехитрив і побив Дюбуа. Який неймовірний, один з найкращих бійців усіх часів».
Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.
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