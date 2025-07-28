Наступний суперник Усика назвав шлях до перемоги над українцем
Паркер розповів, як потрібно вести бій з Олександром
близько 1 години тому
Фото: Nick Potts
Претендент на титул WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) висловився про поєдинок з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова новозеландця наводить vringe.com:
Це чудовий боксер. Дуже крутий технар. З найвищим рівнем IQ. На нього потрібно чинити тиск. Для цього потрібно відповідати його воркрейту, адже він викидає величезну кількість ударів. А це означає, що потрібно бути в просто супертоповій формі, мати круту витривалість. Причому вміти тримати її з першого раунду до останнього.
Усик емоційно висловився про російсько-українську війну.