Роган: «Вважаю Усика один з найкращих надважковаговиків в історії»
Джо відзначив домінацію українського боксера
близько 4 годин тому
Фото: Matchroom
Коментатор UFC та один з найбільших подкастерів світу Джо Роган висловився про Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова американця наводить sport.ua:
Я просто у захваті від Усика, він до біса класний боксер. Усик просто шикарний. Просто вдумайтесь, що він зробив – побив двічі Джошуа, побив Тайсона Ф'юрі двічі і двічі нокаутував Дюбуа. Це безумство! Ці двоє (Джошуа та Ф'юрі) найкращі у цій ері. Я вважаю, що Усик один з найкращих надважковаговиків в історії.
Усик емоційно висловився про російсько-українську війну.
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