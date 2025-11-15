Катмен Усика: «Українцю після мегагонорарів буде важко повернутися до боїв, які будуть лише десятою частиною цього»
Анбер не знає, яким буде наступний крок Олександра
близько 2 годин тому
Катмен Олександра Усика (24-0, 15 KO) Раcс Анбер порозмірковував, що чекає на українця у найближчому майбутньому. Американця цитує vringe.com:
Це дуже хороше питання, і це дуже складно, тому що, по суті, Усик після п'яти мегагонорарів – два з Джошуа, два з Ф'юрі та другий бій з Дюбуа. Звичайно, дуже важко зараз вибрати когось і повернутися до боїв, які будуть лише десятою частиною цього. Тому я не знаю, куди він вирушить далі з погляду бізнесу. Не знаю. Звичайно, як чемпіон, ти сидиш там і претенденти завжди хочуть до тебе підібратися. Це справедливо, це те, що вони хочуть – титульний шанс. Але я не знаю, що він робитиме далі.
