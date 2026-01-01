Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу WBO у легкому дивізіоні Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) підтвердив, що розглядає варіант із переходом у напівсередню вагу після бою з Джемейном Ортісом (20-2-1, 10 КО).

Якщо Шакур переможе Тео, а він, до речі, вважається фаворитом, тоді він стане чемпіоном у першій напівсередній вазі.

«Так».

Якщо Шакур виграє титул у 140 фунтах, залишиться там, і врешті-решт саме ви двоє будете головними в цій вазі, що тоді?

«Мені 26 років, Я бачу, як зараз виглядає ситуація в боксі. Я розумію, що Шакур може стати чемпіоном у 140 фунтах, і шо це мій дивізіон. Взагалі я відчуваю, що бокс – це моя територія, я можу робити все, що захочу.

Я знаю, чого хочу після перемоги над Джемейном. Я хочу піднятися у напівсередню вагу і завоювати там титул».

Нагадаємо, бій між Девісом та Ортісом відбудеться 31 січня в Madison Square Garden в Нью-Йорку.