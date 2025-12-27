Кейшон Девіс проведе бій з Джемейном Ортісом у Нью-Йорку
Поєдинок пройде 31 січня
близько 1 години тому
Офіційно оголошено бій між колишнім чемпіоном світу у легкій вазі Кейшоном Девісом (13-0, 9 КО) та Джемейном Ортісом (20-2-1, 10 КО).
Американські боксери зустрінуться 31 січня у Нью-Йорку (США) в ліміті першої напівсередньої ваги — до 63,5 кг. Поєдинок увійде до андеркарду вечора боксу, головною подією якого стане протистояння між Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 КО) і Теофімо Лопесом (22-1, 13 КО).
Кейшон Девіс планує стрибок у напівсередню вагу.