Італія втретє поспіль виграла Кубок Девіса
Ключовими стали звитяги Маттео Берреттіні та Флавіо Коболлі
близько 4 годин тому
Фото: Getty Images
Збірна Італії з тенісу втретє поспіль завоювала Кубок Девіса. Італійці у фіналі турніру обіграли національну команду Іспанії з рахунком 2:0.
У першому матчі Маттео Берреттіні переміг Пабло Карреньо-Бусту — 6:3, 6:4. Далі Флавіо Коболлі здійснив камбек у поєдинку з Хауме Мунаром — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.
Для Італії це третій титул поспіль: команда також вигравала Кубок Девіса у 2023 та 2024 роках.
