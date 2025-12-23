«Чому я маю битися зі своїм братом?»: Стівенсон про можливий поєдинок з Девісом
Американець назвав суму гонорару, за яку вони проведуть бій
33 хвилини тому
Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) розповів, за яких умов він готовий вийти на бій проти Кейшона Девіса (24-0, 11 КО).
Раніше Стівенсон неодноразово заявляв, що двобою з другом і колегою не буде через дружні стосунки.
Чому я маю битися зі своїм братом перед усім світом? Це випробування для нас обох. Має бути переможець і той, хто програє, і це може вплинути на наші стосунки, створивши ситуацію, якої раніше не було між нами.
За його словами, поєдинок можливий лише за умови компенсації у 500 мільйонів доларів, щоб вони могли забезпечити свої сім’ї на все життя.
Шакур повертається в ринг 31 січня 2026 року в поєдинку проти Теофімо Лопеса (22-1, 13 КО).
