Денис Сєдашов

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) розповів, за яких умов він готовий вийти на бій проти Кейшона Девіса (24-0, 11 КО).

Раніше Стівенсон неодноразово заявляв, що двобою з другом і колегою не буде через дружні стосунки.

Чому я маю битися зі своїм братом перед усім світом? Це випробування для нас обох. Має бути переможець і той, хто програє, і це може вплинути на наші стосунки, створивши ситуацію, якої раніше не було між нами. Шакур Стівенсон

Shakur Stevenson says he is only fighting Keyshawn Davis for 500 Million😳



Why am I fighting my brother someone that I love when that can fuck up our relationship I’m competitive as fuck and I’m not letting no nigga beat me I don’t care who it is-



📹: @ArtOfDialogue_ #Boxing pic.twitter.com/qYPUDOESzO — Pound4Pound (@Pound4our4Pound) December 22, 2025

За його словами, поєдинок можливий лише за умови компенсації у 500 мільйонів доларів, щоб вони могли забезпечити свої сім’ї на все життя.

Шакур повертається в ринг 31 січня 2026 року в поєдинку проти Теофімо Лопеса (22-1, 13 КО).

