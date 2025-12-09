Денис Сєдашов

Непереможний чемпіон світу у трьох вагових категоріях Джервонта Девіс (30-0-1, 28 KO) вперше прокоментував скасування бою проти американського блогера Джейка Пола (12-1, 7 KO), який мав відбутися 15 листопада у США.

Поєдинок був зірваний після того, як Девіс отримав звинувачення у домашньому насильстві. Боксер заперечує провину та заявляє, що вже готувався завдати супернику серйозної поразки.

У соцмережі X спортсмен емоційно відреагував на ситуацію:

Йому вже набили зад у таборі… Я збирався зробити йому дуже боляче. Але все трапляється з певної причини — тому я не збираюся оступатися. Джервонта Девіс

Нагадаємо, що 15 грудня в Маямі Джейк Пол проведе інший гучний бій — проти ексчемпіона світу в супертяжі британця Ентоні Джошуа.

