Колишній чемпіон світу Амір Хан розповів iFL TV, з ким хоче побачити Мозеса Ітауму (13-0, 11 KO) у наступних поєдинках:

Я б поставив його наступним разом з Хрговичем, а після цього – з Паркером. Занадто рано для Усика, я не думаю, що йому варто погоджуватися на цей бій. Дайте ще 12-18 місяців на цей бій.

Йому лише 20, він дуже молодий. Іноді такі бої можуть зруйнувати тебе, твою кар'єру, твою впевненість у собі. Ми не знаємо, яким він буде, коли його переможуть.

Ти не знаєш, якою буде реакція бійця, тож навіщо ставити його в таке становище? Просувайте його, він може стати суперзіркою, якщо його правильно вести.