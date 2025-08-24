«Єдиний – це Усик». Хей – про перспективи Ітауми
Девід зізнався, що ще ніколи такого не бачив
40 хвилин тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу Девід Хей в інтерв’ю iFL TV висловився про Мозеса Ітауму (13-0, 11 KO) та назвав єдиного, хто може подужати британського проспекта:
Так, я думаю, що він переможе всіх. Єдина людина – це Усик. Єдиний, хто має шанс проти нього, – це Усик, враховуючи вагу тієї перемоги над Ділліаном Вайтом. Звучить божевільно, я знаю, але в його грі немає жодних щілин. Я не бачу, куди хтось може проникнути. Все просто дуже чисто. Не думаю, що я раніше таке бачив.
Нагадаємо, 17 серпня Ітаума нокаутував Ділліана Вайта у першому раунді.