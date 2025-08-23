Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова в інтерв'ю Спорт 24 поділилася думками про можливий поєдинок абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти британського проспекта хевівейту Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).

«Не думаю, що в команді Ітауми погодяться на бій проти Усика. Якщо у тебе є діамант, то дай йому визріти, розвивай його покроково, а не кидати одразу на роздертя Усику. Це повна маячня.

Якщо ви хочете, щоб ваш коментар читався, тоді обов’язково не забудьте пригадати прізвище Усика. Ваш текст нікому не буде цікавий, якщо там не буде прізвища Олександра.

Тому зараз усі кому не лінь приплітають Усика, адже це гарантія, що цей коментар прочитають у світі або подивляться в інтернеті».