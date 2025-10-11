Денис Сєдашов

Український боксер легкої ваги Ярослав Харциз (8-0, 7 КО) переміг аргентинця Франко Андреса Кахаля (7-5-1, 2 КО) технічним нокаутом у другому раунді.

Вже в першому раунді суперник двічі побував у нокдауні, а також двічі опинився у ньому і у другому. Після чергового падіння рефері зупинив поєдинок.

Бій відбувся у київському Палаці спорту в андеркарді поєдинку між Віктором Постолом та Алехандро Мойєю.

Харциз та Кахаль пройшли процедуру зважування перед поєдинком.