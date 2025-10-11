Кубинський нокаутер: «Віталій Кличко був як робот»
Відомий суперважковаговик насипав компліментів українцю
31 хвилину тому
Кличко та Гомес / Фото - Yahoo
Колишній кубинський суперважковаговик Хуан Карлос Гомес (55-4, 40 КО) для The Ring назвав ексчемпіона світу у хевівейті українця Віталія Кличка (45-2, 41 КО) своїм найсильнішим суперником.
«Віталій був як робот. Дуже сильний».
У березні 2009 року Кличко нокаутував Гомеса у 9-му раунді.
Свій останній бій у кар’єрі Віталій провів у вересні 2012 року, нокаутувавши Махмуда Чарра у 4-му раунді.
Нагадаємо, напередодні братів Кличків побачили на протесті в Києві.
Поділитись