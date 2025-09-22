Іменитий тренер Тедді Атлас поділився думками про майбутнє Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) після перемоги над Саулєм Альваресом (63-3-2, 39 KO). Слова американця наводить vringe.com:

Світ біля його ніг. Що б він не вибрав, він на це заслужив. Він головний зараз, він є топ. Я знаю, що є він, Іноуе та Усик. Вони всі там, але Кроуфорд, мабуть, просто поставив себе на вершину гори. Переможцю дістаються трофеї, дитинко! Йому вибирати, він особливий, він це показав. Тепер йому вибирати, чи хоче він спуститися чи лишитися. Я завжди турбуюся, коли ти набираєш так багато м'язової маси і потім спускаєшся нижче, бо важко скинути м'язову масу. Але він розумний, і його люди розумні. До речі, який хороший був план на бій! Вони заслуговують на належне. Але, зрештою, Кроуфорд розумний, він не спуститься надто низько. Він може скинути 4 кг та фізично не нашкодити собі.

Тепер ми збожеволіємо від його особливості, що хочемо від нього бою проти Бенавідеса. До цього говорили: «О боже мій, я заплющу очі, я боюся, що побачу в бою з Канело». А тепер ми говоримо: «Нехай б'ється з Бенавідесом» (сміється). Подумайте лише про це. Ось що робить його таким великим. А потім скажемо: «Добре, хай б'ється з біволом» або «Хай б'ється з Усиком». О, Боже мій! У будь-якому випадку, справа за ним.