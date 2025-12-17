«Якщо Джошуа влучить — Пол не встане»: Фаніян оцінив гучний бій у Маямі
Поєдинок відбудеться 19 грудня
близько 1 години тому
Восьмий номер рейтингу WBO у першій напівсередній вазі Арам Фаніян (26–2, 6 КО) в коментарі Bet.ua поділився думками щодо поєдинку між Джейком Полом (12-1, 7 KO) та Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).
За словами українського боксера, майбутній бій варто сприймати передусім як розважальне шоу, а не повноцінне спортивне протистояння.
Це справді шоу — і в першу чергу саме шоу. Так, Джейк Пол уже кілька років у боксі, але він не є боксером у класичному розумінні. Це не людина, яка живе цим спортом щодня, не проходила десятиліттями той шлях, який проходимо ми. Подивитися такий івент можна, але я не бачу жодного сценарію, за якого Джошуа не виграє цей бій.
Також боксер оцінив шанси Джейка Пола протриматися в рингу проти колишнього чемпіона світу.
Об’єктивно, які можуть бути шанси у людини, яка б’ється з ексбійцями ММА або віковими зірками, проти досвідченого боксера, олімпійського чемпіона та спортсмена, який певний час утримував хевівейт після завершення ери братів Кличків? Я переконаний: якщо Джошуа влучить — Пол не підніметься.
Поєдинок Джейк Пол — Ентоні Джошуа стане головною подією боксерського шоу, яке пройде 19 грудня в Маямі.
