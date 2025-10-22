Усик не завершує кар’єру — менеджер розповів про його подальші плани
Українець може повернутися у ринг у 2026 році
19 хвилин тому
Менеджер абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) Егіс Клімас розповів про подальші плани українського боксера. Слова наводить talkSPORT Boxing.
За його словами, Усик не збирається завершувати кар’єру й налаштований залишатися активним на найвищому рівні.
Мені приємно, що він вирішив продовжувати боксувати. Це його власне рішення — він відчуває, що в ньому ще багато сил. Як сказав після минулого бою: «Це лише початок».
Я ніколи не чув, щоб він втрачав мотивацію чи говорив, що втомився. Він завжди прагне рухатися вперед.
Нагадаємо, востаннє Олександр Усик виходив у ринг улітку 2025 року, коли достроково переміг Даніеля Дюбуа.
Паркер закликав Усика активніше виходити на ринг.