Менеджер абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) Егіс Клімас розповів про подальші плани українського боксера. Слова наводить talkSPORT Boxing.

За його словами, Усик не збирається завершувати кар’єру й налаштований залишатися активним на найвищому рівні.

Мені приємно, що він вирішив продовжувати боксувати. Це його власне рішення — він відчуває, що в ньому ще багато сил. Як сказав після минулого бою: «Це лише початок».

Я ніколи не чув, щоб він втрачав мотивацію чи говорив, що втомився. Він завжди прагне рухатися вперед.