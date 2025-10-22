Ексчемпіон світу Девід Хей оцінив резюме Олександра Усика (24-0, 15 KO) та висловився про майбутнє українця. Британця цитує vringe.com:

Якщо і буде час для його поразки, то це наприкінці його тридцятих-початку сорокових. Він мав ідеальну кар'єру до сьогодення, він бився з найкращими – Ентоні Джошуа, Тайсоном Ф'юрі, цими величезними іменами, і до того ж ще давав їм реванш. Дуже рідко трапляється таке, що ти когось побив і потім кажеш: «Добре, даю тобі ще один шанс. Вийди і постарайся знову». Ось такий він.

Я не впевнений, чи є у когось ще суттєвий шанс побити його. Але якщо він хоче продовжувати битися, то такі бійці, як Мозес Ітаума, якому зараз 20… Наскільки гарним він буде через 2 роки! Це небезпечний бій для Усика. Можливо, Усик любить небезпеку. Можливо він любить і відчуває, що може дати нам більше. І він може дати нам ще 3 роки приголомшливих боїв та чудових перемог. Я здивований, якщо він зможе проходити тренувальні табори, битися з великими надважковаговиками, проходити через спаринги. Чи зможе витримати його тіло? Якщо витримає – це фантастика для фанів боксу. Але якщо ні, то мені неприємно буде побачити, як він продовжує і програє через те, що тіло розвалюється, а не через те, що хтось технічно кращий за нього.