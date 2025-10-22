Китайський гігант передбачив переможця поєдинку претендентів на бій з Усиком
Чжилей вірить у Паркера у двобої з Вордлі
8 хвилин тому
Фото: Sky Sports
Китайський надважковаговик Чжан Чжилей (27-3-1, 22 KO) поділився очікуваннями з Box Nation від поєдинку Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) та Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO):
Я був на рингу з Джозефом Паркером, і в цьому бою я трохи віддаю перевагу Паркеру. Я вважаю, що його загальні здібності на рівень вищі, ніж у Фабіо Вордлі. Ймовірно, за рішенням суддів.
Нагадаємо, що Олександр Усик готовий провести поєдинок з переможцем двобою Паркер – Вордлі.