Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Девід Хей зізнався, що навіть у піку своєї кар’єри є один боксер, якого він би уникав.

У розмові з Карлом Фрочем на його YouTube-каналі Хей зазначив, що серед сучасних важковаговиків Евандер Холіфілд міг би здолати його без сумнівів.

У розквіті сил я, здається, переміг би усіх, крім Холіфілда. Він би мене, без сумніву, розгромив. Девід Хей

