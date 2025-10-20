Хей назвав єдиного суперважковаговика, який міг би його перемогти
Британський боксер назвав боксера, якого б уникнув навіть у найкращі роки кар’єри
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу у важкій вазі Девід Хей зізнався, що навіть у піку своєї кар’єри є один боксер, якого він би уникав.
У розмові з Карлом Фрочем на його YouTube-каналі Хей зазначив, що серед сучасних важковаговиків Евандер Холіфілд міг би здолати його без сумнівів.
У розквіті сил я, здається, переміг би усіх, крім Холіфілда. Він би мене, без сумніву, розгромив.
