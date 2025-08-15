Денис Сєдашов

Колишній чемпіон у першій важкій вазі Девід Хей вважає, що для Джейка Пола (12-1, 7 КО) поєдинок проти Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) пройде без серйозних наслідків і завершиться ще до того, як боксер це усвідомить.

У коментарі для SunSport Хей заявив:

Я не вважаю цей бій небезпечним! Коли тебе нокаутують, насправді це не завдає серйозної шкоди. Це не призводить до ушкодження мозку.

Навіть у випадку Нганну, який значно більший і сильніший за Джейка Пола, після бою з Ей Джей серйозних наслідків не було. Він просто кілька разів опинився на ринзі — і все. Можливо, на наступний день трохи боліла голова, але серйозних ушкоджень не було. Девід Хей

Хей підкреслив, що бій Пола та Джошуа буде швидким і фактично безпечним через коротку тривалість поєдинку.

«Це найбільший бій зараз». В Matchroom розповіли про можливий поєдинок Джошуа з Джейком Полом.