Менеджер Усика – про повернення Фʼюрі: «У вас є мій номер»
Команда українця готова до перемовин
40 хвилин тому
Егіс Клімас / Фото - Yahoo
Егіс Клімас, менеджер володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО), відреагував на слова голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха щодо повернення ексчемпіона у хевівейті британця Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).
«У вас є мій номер».
Тайсон оголосив про завершення кар’єри у січні цього року – у 2024-му він двічі програв Олександру Усику.
Нагадаємо, Ф'юрі заявив, що готовий відновити кар'єру лише заради бою з Усиком. Циганський король хоче побитися з українцем у наступному році.
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