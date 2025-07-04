Володимир Кириченко

Егіс Клімас, менеджер володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО), відреагував на слова голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха щодо повернення ексчемпіона у хевівейті британця Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

«У вас є мій номер».

Тайсон оголосив про завершення кар’єри у січні цього року – у 2024-му він двічі програв Олександру Усику.

Нагадаємо, Ф'юрі заявив, що готовий відновити кар'єру лише заради бою з Усиком. Циганський король хоче побитися з українцем у наступному році.