Чемпіон WBO у напівсередній вазі Девін Хейні (33-0, 15 KO) висловився про перемогу над Браяном Норманом (28-1, 22 KO). Американця цитує fightnews.info:

2024 року я все втратив. Все звалилося на мене. 2025 року я прийшов, щоб усе повернути. 2026 року я піду за всім.

Норман робив саме те, що ми планували, тому я зміг скористатися цим. Після того, як я потряс його і впустив, він вніс корективи. Тож потім нам теж довелося пристосовуватися. Але він справжній чемпіон. Норман однозначно кращий, ніж я очікував. Я вдячний йому за цю нагоду. Він дав мені шанс знову стати чемпіоном світу.