В Ер-Ріяді відбулася фінальна битва поглядів перед боєм Хейні – Норман
На кону поєдинку стоятиме титул WBO
близько 2 годин тому
Хейні та Норман / Фото - Yahoo
Володар титулу WBO у напівсередньому дивізіоні Браян Норман (28-0, 22 КО) та колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) провели фінальну битву поглядів.
Бій відбудеться 22 листопада в Ер-Ріяді в рамках вечора The Ring IV. Для Хейні це дебют у 66,7 кг і перший поєдинок після поразки Гарсії, для Нормана — обов’язковий захист титулу.
Поділитись