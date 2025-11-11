Денис Сєдашов

Британський промоутер Едді Хірн у коментарі Matchroom Boxing заявив, що бій між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та американським блогером і боксером Джейком Полом цілком може відбутися.

За словами Хірна, сторони вже обговорювали можливість організації такого поєдинку, і самі спортсмени також мали розмову.

Були певні переговори. Джейк і Ей-Джей теж спілкувалися. Якщо ми вже плануємо великий поєдинок, то чому б не зробити його з Джейком Полом — це принесе серйозні гроші. Едді Хірн

Водночас Хірн зазначив, що до конкретних домовленостей ще далеко:

Не можу сказати, що контракт уже на руках, але якщо Пол справді хоче битися з Джошуа — не бачу причин, щоб цього не сталося. Едді Хірн

Промоутер додав, що наразі головна мета команди Джошуа — поєдинок за титул чемпіона світу проти Тайсона Ф’юрі.

