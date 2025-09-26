Володимир Кириченко

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкому дивізіоні американець Девін Хейні (31-0, 15 КО) для Boxing News поділився думками про перехід в нову вагову категорію.

Для деяких людей, можливо, було досить несподівано, що ти відразу перейшов у напівсередню категорію. Чому ти вирішив, що це правильний крок для тебе, замість того, щоб продовжувати пробувати свої сили в першій напівсередній категорії?

«Мені було дуже важко втримати цю вагу. Я відчував себе виснаженим, коли вийшов на бій з Райаном. Я розпочав збори досить важким для цього бою – не виправдовуюсь і нічого такого – просто я не відчував себе нормально в цій категорії, не так, як під час бою з Реджисом.

Коли я боровся у проміжній вазі 65,32 кг (проти Хосе Раміреса – прим.), я відчував себе дуже добре, і думаю, що у напівсередній категорії я буду почуватися ще краще».

Що, на твою думку, ми побачимо в бою з Браяном Норманом-молодшим?

«Ще кращу версію (мене). Коли я вперше перейшов у першу напівсередню вагу, ви побачили набагато кращого мене, ніж у легкій вазі. І я думаю, що так само буде і у напівсередній вазі».

Бій між Девіном та чемпіоном WBO в напівсередній вазі Браяном Норманом-молодшим пройде 22 листопада на вечорі боксу Night of the Champions у саудівському Ер-Ріяді.

Раніше повідомлялося, що Хейні може почати співпрацю з легендою боксу.