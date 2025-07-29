Хейні – про бій з Норманом: «Я в захваті від можливості стати чемпіоном у трьох дивізіонах»
Колишній абсолют впевнений у своїй перемозі
близько 2 годин тому
Девін Хейні / Фото - Sky Sports
Колишній абсолютний чемпіон світу у легкому дивізіоні Девін Хейні (31-0, 15 КО) для The Ring поділився думками про майбутній бій проти володаря титулу WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана (28-0, 22 КО).
«Браян Норман – просто ще один суперник. Він лише ще один щабель на моєму шляху.
Я в захваті від можливості стати чемпіоном у трьох вагових категоріях. Як дасть Бог».
Нагадаємо, бій між Хейні та Норманом пройде 22 листопада на вечорі боксу Night of the Champions у саудівському Ер-Ріяді.
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