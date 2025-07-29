Колишній абсолютний чемпіон світу у легкому дивізіоні Девін Хейні (31-0, 15 КО) для The Ring поділився думками про майбутній бій проти володаря титулу WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана (28-0, 22 КО).

«Браян Норман – просто ще один суперник. Він лише ще один щабель на моєму шляху.

Я в захваті від можливості стати чемпіоном у трьох вагових категоріях. Як дасть Бог».