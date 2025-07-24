39-річний український боксер напівсереднього дивізіону Тарас Шелестюк (20-0-1, 12 КО) в інтерв'ю The Ring розповів про свої плани та амбіції.

«Вік – це лише цифра. Я почуваюся сильним, спритним і краще, ніж будь-коли. Я тренуюся розумно, дбайливо ставлюся до свого тіла, постійно вчуся і розвиваюся. Я постійно спарингую з молодшими бійцями, і мій досвід дає мені перевагу. Я щиро люблю цей вид спорту. Мені подобається важка праця, дисципліна, виклики.

Мене рухає мета, яку я маю з першого дня: стати чемпіоном світу на професійному рингу. Я був чемпіоном світу серед аматорів, а тепер переслідую ту саму мрію серед професіоналів.

Я дуже радію тому, що попереду. Зараз мій план – залишатися активним, повернутися до світового рейтингу всіх чотирьох основних організацій і завоювати право на титул чемпіона світу – і виграти його.

У вазі напівсередньої категорії знову розгорається боротьба, оскільки такі великі імена, як Девін Хейні, Раян Гарсія, Хосе Рамірес, Роландо Ромеро та інші, піднімаються вгору. Я вітаю їх усіх у цій категорії і готовий до цих великих боїв.

Я щиро вірю, що решта 2025 року і весь 2026 рік стануть величезною главою – не тільки для мене, але й для всієї категорії напівсередньої ваги».