Хірн: «Міллер може стати проблемою для будь-якого суперважковаговика»
Промоутер наголосив на непередбачуваності та силі характеру Джаррелла
20 хвилин тому
Промоутер Едді Хірн визнав, що один з суперважковаговиків здатен серйозно ускладнити життя будь-якому суперникові.
В інтерв’ю телеканалу iFL Хірн відзначив американця Джаррелла Міллера (26-1-2, 22 КО).
Буду відвертий — я вважаю Джаррелла Міллера справжньою проблемою для важковаговиків. Якби не мій попередній досвід роботи з ним, я б підписав контракт із ним ще п’ять років тому. Він має сильний характер і яскраву особистість, його складно перемогти, коли він у формі, і я впевнений, що він може вести серйозний бій.
