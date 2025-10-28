Американський суперважковаговик Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 КО) прокоментував зрив свого запланованого поєдинку проти Дерека Чісори (36-13, 23 КО), який мав відбутися 13 грудня.

Як повідомив промоутер Френк Воррен, Чісора замість бою з Міллером проведе поєдинок проти Ділліана Вайта (31-4, 21 КО) в Манчестері. Такий розвиток подій, за словами американця, став для нього повною несподіванкою. Слова наводить The Ring.

Чісора телефонував мені місяцями, просив залишатися у формі, казав, що ми це зробимо. Ми підписали контракт із VADA, усі документи були готові — і раптом він відмовився від бою. Я не знаю, що він задумав. Можливо, він розуміє, що його тіло вже не готове до поєдинку з Великим Малюком.

Я на сто відсотків розчарований ситуацією, але Чісора заслужив право чинити так, як вважає за потрібне. Не думаю, що він мене боїться, але, можливо, усвідомлює, що бій зі мною міг би стати його останнім.