У команді Усика різко змінили думку про наступний поєдинок
Перспектива бою з Вордлі не надто цікавить представників українця
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Ведучий подкасту TalkSport Boxing Джим Вайт розповів деталі розмови з менеджером Олександра Усика (24-0, 15 KO) Егісом Клімасом щодо наступного поєдинку українця.
За словами журналіста, у команді «не надто піднесені, з усією повагою, перспективою бою з Фабіо». Відзначимо, що до поєдинку Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) та Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) представник Усика Сергій Лапін заявляв про готовність абсолютного чемпіона провести обов’язковий захист титулу WBO з переможцем двобою.
Промоутер Вордлі вже назвав терміни проведення поєдинку Фабіо з Усиком.